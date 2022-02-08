الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا تسجل 3326 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا

ليبيا
ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 حالات وفاة و3 آلاف و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها 128 حالة حرجة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار  المركز، في منشوره اليومي بشأن الوضعية الوبائية في البلاد، إلى تماثل 2910 مصابًا للشفاء التام من أعراض الفيروس.

وأوضح المركز أن مختبراته تسلمت 10 آلاف و954 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 7 آلاف و628 منها، فيما تأكدت إصابة 3 آلاف و326 عينة بنسبة حالات موجبة 30.3%.

وبحسب البيان توزعت حالات الوفاة على كل من المنطقة الغربية بـ 5 حالات، والمنطقة الشرقية بـ 2 حالات، بينما لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالات وفاة.

وارتفعت حالات الإصابة منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 456 ألفًا و276 حالة، بينها 45 ألفًا و605 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 404 آلاف و584 حالة، وسجلت 6087 وفاة.

وفي وقت سابق كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أوصى بالعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها، تواكبًا مع زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تسجيل ارتفاع قياسي في الإصابات خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض في عدد حالات الوفاة بالفيروس.

فيروس كورونا لمركز الوطني لمكافحة الامراض ليبيا وفيات اصابات جديدة

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وائل لطفي

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