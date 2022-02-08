محافظ أسيوط يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة منفلوط بدير الأمير تادرس الشطبي لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بهذه الزيارة، نظراً لما يشعر به من تآخي ومودة ومحبة فضلاً عن الإخلاص والانتماء لهذا الوطن الغالي.

رافقه المحافظ خلال الزيارة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ، والمهندس محمد عادل مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد ، والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ ، والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب.

كما التقي المحافظ بعدد من الرهبان والقساوسة وبعض المواطنين داخل المطرانية واستمع إلى مقترحاتهم للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل دور المشاركة المجتمعية مع كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية بالقرى ودعم مشروعات التنمية.

وأشاد بما تقدمه كنائس أسيوط بمختلف طوائفها من جهود ومشاركة مجتمعية في العديد من القطاعات وتحديداً في قطاع الصحة والتعليم ومحو الأمية والسياحة والتنمية المجتمعية، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق استراتيجية مصر 2030 تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بقرى الريف المصرى وتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى ما تبذله الدولة من جهود وما تنفذه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.