صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى المبرة ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بمستشفى المبرة ببورسعيد، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي بالقاهرة مع جمعية الوفاء والأمل، بالإضافة إلى وجود المستلزمات وما يخص الأجهزة التعويضية بالنسبة للأطراف الصناعية وأجهزة شلل الأطفال.

وتقدم هيئة الرعاية الخدمة بجمعية الوفاء و الأمل خدماتها، حيث أن المنتفع يقيم 3 أيام على نفقة هيئة الرعاية الصحية حتى يتم تسليمه الجهاز ويتم تدريبه عليه بمعرفة الجمعية.

في ذات الشأن، أعلنت الرعاية الصحية، أن مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد مجهزة بأحدث التقنيات في مجال تشخيص الأورام ومعدلات انتشارها وعلاجها، وذلك لرفع معاناة مرضى الأورام وذويهم بوحدتي الطب النووي والعلاج الإشعاعي.

وأضافت، تتميز وحدة العلاج الإشعاعي Radiotherapy بالمستشفى بتجهيزها بأحدث التكنولوچيا الطبية في مجال العلاج الإشعاعي، حيث تضم الوحدة جهاز Elekta Model Synergy Platform تقنية IMRT ثلاثي الأبعاد متعدد الشدة واللي بتضمن أعلى معايير الدقة والأمان، لأنها توفر مزيد من التحكم في الجرعة الإشعاعية؛ وبالتالي تقليل جرع الإشعاع التي تصيب الخلايا أو الأنسجة الطبيعية أثناء توصيلها إلى الخلايا السرطانية.