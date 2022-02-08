الثلاثاء 08 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسوان

أنشطة الوحدات المحلية
أنشطة الوحدات المحلية

واصلت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بمحافظة أسوان، جهودها لإزالة التعديات ضمن الموجه الـ 19. 

مركز إدفو 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بناء وزراعية ورى بإجمالى 52 قرار بمساحة 41 ألف م2 ، وذلك داخل نطاق مدن وقرى البصيلية والقنان والحاجر والرمادى، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى بمساحة 100 م2 بمنطقة التجاريين خلف الرضوانية مع مصادرة المواد والمعدات المستخدمة في التعدى. 

 

 كما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 150 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى ، وهو الذى توازى مع القيام باستكمال جهود تهذيب الأشجار المتاخمة لأعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة ورش الشوارع وذلك بالمدخل الشمالى للمدينة. 

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرديسية بتنفيذ أعمال الكنس والجرد ورفع الأتربة وغسيل البلدورات والأرصفة، وجاء ذلك ضمن جهود النظافة العامة بمختلف أنحاء المدينة. 

مركز كوم أمبو 

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو، بالإزالة الفورية لحالة تعد بطريق “أسوان - القاهرة” الزراعي الشرقي، بمنطقة وسط المدينة. 

مركز أسوان 

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأعمال التسليك والتطهير لبيارات الصرف الصحى بشارع 11 بمنطقة السيل الريفي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتحقيق السيولة المطلوبة بكافة الخطوط والشبكات والقضاء على أي طفح أو كسورات محتملة بها. 

إشغالات أسوان محافظ أسوان تعدي رفع الإشغالات الإشغالات إزالة التعديات أملاك الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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