الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مياه القناة: تصنيع وتركيب أغطية بالوعات لا يمكن سرقتها

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، في بيان له، البدء في تنفيذ تركيب أغطية بالوعات الصرف الصحي، لا يمكن سرقتها في محافظات إقليم القناة، "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحد من ظاهرة سرقة الأغطية، ومنع إلقاء المخلفات بها، وحفاظا على أرواح المواطنين.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق العمل بالشركة على مستوى القطاعات والمناطق، مستمرة في صيانة وتركيب أغطية بالوعات ومطابق الصرف الصحي خرسانية جديدة، لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات، التي تعد إهدارا للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضهم للخطر.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من تركيب عدد من المطابق بحى ثان الإسماعيلية منها تقاطع شارعي دمنهور والمدارس، وتقاطع شارعى العريش وسيناء، تقاطع شارعى المنصورة والدقهلية وشارع الثلاثينى، ومساكن ايجيكو والاستثمار بمدينة المستقبل، والقنطرة غرب، بإشراف مباشر من المهندس مجدي سعيد رئيس قطاع الإسماعيلية.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين الإبلاغ فورا فى حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي والاتصال على خط الطوارئ الخاص بالشركة، لافتا إلى أن الشركة تقوم بتصنيع أغطية بالوعات للصرف الصحي بغطاء خرساني محكم لا يمكن سرقتها يتم تركيبه عند سرقة أي أغطية لبالوعات الصرف الصحي.

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، على جميع رؤساء المناطق وفنيي وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، والصرف الصحي الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

اللواء عبدالحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

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