الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في سنورس بالفيوم

رئيس مجلس مدينة سنورس
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم: حملة لرفع الإشغالات ومتابعة ت

قال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إنه تم تنفيذ حملة برئاسة سالم عبد الحميد مدير قسم الإشغالات، أسفرت عن رفع 25 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين بحرم الطرق العامة، كما تم المرور لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعدد من المقاهي والمطاعم، وغلق الورش في المواعيد المحددة.

وأضاف رئيس مجلس مدينة سنورس، أن الحملة تمت بحضور العاملين بأقسام الإشغالات والمتابعة والعلاقات العامة، و تم  تنفيذ حملة صيانة لأعمدة الإنارة واستبدال الكشافات التالفة بأخرى جديدة، بطرق وشوارع الإخصاص بقرية جبلة ،وتنفيذ حملة نظافة مسائية مكثفة بقرية سنهور القبلية، وحملات بالطريق السياحي لبحيرة قارون. 

وأوضح "هاشم" أنه تم  رفع (310) طن قمامة ومخلفات وأتربة بحملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بمدينة سنورس وقرى المركز .

رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم حملة لرفع الإشغالات تطبيق الإجراءات الاحترازية

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