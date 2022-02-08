الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تدرس إرسال مقاتلات «تايفون» وسفن حربية إلى جنوب شرق أوروبا

سفن حربية
سفن حربية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة تدرس إمكانية، إرسال مقاتلات "تايفون" وسفن حربية إلى جنوب شرقي أوروبا "لحماية" الحلفاء في الناتو.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني في مقال كتبه في صحيفة "التايمز" البريطانية،  نشرته اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تستعد كذلك لتعزيز كتيبة الناتو متعددة الجنسيات التي تم نشرها في إستونيا، وزيادة مساهمتها في المناورات المشتركة للوحدات من قوات الناتو، التي تقودها بريطانيا، والتي تضم عسكريين من 10 دول في شمال أوروبا.

وأشار إلى أن ذلك مرتبط بما وصفه بالخطط الروسية لشن هجوم على أوكرانيا، معرباً عن ثقته بأن الدبلوماسية يمكنها أن تساعد في تجنب هذه الأزمة، داعيا روسيا لوقف التصعيد.

وأضاف أن مباعث القلق الروسية يمكن إزالتها من خلال الحوار الصريح والمفتوح، مشيرا إلى أن وزيري الدفاع بن والاس و وزيرة الخارجية ليز تروس سيتوجهان إلى موسكو قريبا.

لندن اوروبا مقاتلات تايفون بريطانيا الناتو روسيا المملكة المتحدة

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