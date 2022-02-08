عاصى الحلانى يحتفل مع جمهوره بـ«عيد الحب» فى العراق.. 14 فبراير

يحتفل النجم اللبناني عاصي الحلاني، مع جمهوره بمناسبة عيد الحب، من خلال حفل غنائي ضخم، من المقرر إقامته داخل إحدى القاعات الكبرى «وايت هول» بمدينة أربيل العراق، وذلك يوم الإثنين الموافق 14 فبراير الجارى، بمصاحبة فرقته الموسيقية الخاصة.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أعماله القديمة والحديثة منها "بحبك وبغار، أدمنت هواك، وأنى مارق مريت، يا طير، قولى، فرصة عمر، مالى صبر، طول غمرى باسمعهم، الهوا طاير، وقمر".

كما يحتفل «الحلاني»، مع جمهوره بأحدث أغنياته «ديو» الذى طرحه مؤخرا بمشاركة النجمة ديانا حداد ويحمل اسم «عين القلب» وتقول كلمات الأغنية: «يتوسلك صبحي بليلك اقماره.. وانه يلاقي م الغوا ويشليها.. والليل يسأل نجمك وسماره.. كيف الهوى طاب او غدى يغريها».

ومن جهة أخرى، يواصل «الحلاني» تحضيراته الخاصة لمجموعة من الأغنيات لطرحها على طريقة السينجل في الفترة القليلة القادمة، وتنتمي إحداها إلى النوعية الكلاسيكية الرومانسية من ألحانه الخاصة، وأخرى تنتمي لنوعية الطرب الشعبي الأصيل.

يذكر أن النجم اللبناني عاصي الحلاني، قد أحيا مؤخرًا حفلاً غنائياً على مسرح حديقة اليوبيل، ضمن سلسلة سهرات إكسبو الفنية بدبي، وقدم وسط حفاوة وتفاعل واسع من الجمهور باقة من أشهر أغنياته اللبنانية والعربية برفقة فرقته الموسيقية، وشاركه فى الحفل نجله «الوليد»، وقدم معه "دويتو" موال وأغنية "منين الله بعتلي ياك" و"يا طيور بالعالي"، كما شارك مؤخرا في فعاليات مهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30، حيث افتتح فعاليات المهرجان على مسرح مكتبة الإسكندرية، أما الحفل الثاني أحياه على مسرح النافورة، والحفلات رفعا لافتة كامل العدد، ومن ثم تم تكريم خلال فعاليات الدورة السابعة لمهرجان نجم العرب، والذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحصل على جائزة أفضل نجم عربي.