الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يتعهد أمام شولتس بوضع حد لـ«السيل الشمالى» حال غزو روسيا لأوكرانيا

بايدن
بايدن

تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمام المستشار الألماني، أولاف شولتس، بـ"وضع حد" لـ"السيل الشمالي 2" خط أنابيب الغاز الرابط بين ألمانيا و روسيا، في حال مهاجمة روسيا لأوكرانيا.

و قال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس عقب لقائهما في واشنطن: "اليوم بحثنا التعاون الوثيق بين بلدينا و حزمة العقوبات التي يتم إعدادها، الأمر الذي يظهر حزمنا بشأن نوايانا في حال غزو روسيا لأوكرانيا".

و أضاف: "إذا غزت روسيا أوكرانيا، ما يعني عبور دبابات أو قوات حدود أوكرانيا مجددا، عندها لن يكون هناك خط أنابيب السيل الشمالي 2. أعد بأننا سنضع حدا له".

و شدد بايدن مع ذلك: "ألمانيا هي أحد أكبر حلفائنا في العالم. لا شك في التحالف القائم بين ألمانيا و الولايات المتحدة".

و على صعيد آخر ، ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتز، في البيت الأبيض، للتأكيد على أن الولايات المتحدة وألمانيا تعملان "بخطى ثابتة" لمواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا.
و قال بايدن في تصريحات في بداية الاجتماع مع شولتز: "ألمانيا هي أحد أقرب حلفاء أمريكا.. إننا نعمل بخطى ثابتة لردع العدوان الروسي في أوروبا بشكل أكبر و التصدي للتحديات التي تشكلها الصين و لتعزيز الاستقرار في أوروبا".
و نوَّه بايدن بأن الطرفين سيناقشان قضايا أخرى، بما في ذلك جائحة كورونا (كوفيد-19) وتغير المناخ، قائلا: "سيكون هناك الكثير لنتحدث عنه".
و وصف شولتز الولايات المتحدة وألمانيا بأنهما "أقرب حليفين"، وأكد ضرورة مناقشة الرد على العدوان الروسي على جارتها أوكرانيا.
و قال شولتز: "هذا ضروري لاتخاذ الخطوات التي يتعين علينا القيام بها، على سبيل المثال لمحاربة العدوان الروسي ضد أوكرانيا".

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