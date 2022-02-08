فريق من لجان مكافحة العدوى يتفقد مستشفيات الغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه في ظل الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشار العدوى بمستشفيات المحافظة والمراكز الطبية، أن المديرية قد أوفدت فريق من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة للمرور على مستشفى كفر الزيات العام، ومستشفى بسيون المركزي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وللتأكد من انتظام العمل بالمستشفى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة العدوى.

فريق من لجان مكافحة العدوى

وأوضحت الدكتورة حسناء محمد، مدير فريق المتابعة، أن اللجنة قامت خلال الزيارة بمتابعة ومناقشة بعض السلبيات الواردة على مستشفيات الغربية ، والتأكد من تلافيها وانتظام العمل بجميع أقسام المستشفى، وتم تفقد أقسام العزل والعناية المركزة والأشعة والتحاليل وغيرها من الأقسام بمستشفى كفر الزيات مستشفي بسيون المركزي ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وإجراءات مكافحة العدوى بجميع هذه المنشآت الطبية للحفاظ على العاملين بالمجال الطبي وصحة المواطنين

وأكد أعضاء اللجنة على التركيز على مكافحة العدوى لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا والتأكيد على البروتوكول المتبع في العلاج والعزل، كما أثنوا على الفرق الطبية والجهد الكبير الذى تبذله المستشفيات فى مواجهة جائحة الكورونا وتوفير البيئة المناسبة للعمل وتذليل جميع العقبات.

وفي سياق آخر، وفي إطار توجيهات القائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالمتابعة والمرور علي مستشفيات محافظة الغربية، أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة جولة لتفقد أقسام العزل بمستشفى كفر الزيات العام ، ومدى انتظام العمل والاطمئنان على المرضى والوقوف على مدى الخدمة المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها.

فريق من لجان مكافحة العدوى

كما وجه إدارة المستشفى بمزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة والوقوف على استعداد المستشفى، لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد وكذا توافر المستلزمات والأدوية واستعداد طواقم الجيش الأبيض، وكذلك توفر جميع الفصائل ببنك الدم وسلامة الأجهزة بالمعامل وتم التنبيه على ترشيد استهلاك الاكسجين معاينة تانك الاكسجين والديزل، للتأكد من جاهزيته لحدوث اى طارئ عند انقطاع الكهرباء وتم التنبيه على الإدارة برفع درجة الاستعداد والتواجد على مدار الساعة لتقديم افضل خدمة للمرضى.