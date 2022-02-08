الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فريق من لجان مكافحة العدوى يتفقد مستشفيات الغربية

فريق من لجان مكافحة
فريق من لجان مكافحة العدوى

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه في ظل الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشار العدوى بمستشفيات المحافظة والمراكز الطبية، أن المديرية قد أوفدت فريق من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة للمرور على مستشفى كفر الزيات العام، ومستشفى بسيون المركزي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وللتأكد من انتظام العمل بالمستشفى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة العدوى.

9ED021D9-C1E3-4C38-A2ED-6158AC8D2674
فريق من لجان مكافحة العدوى

وأوضحت الدكتورة حسناء محمد، مدير فريق المتابعة، أن اللجنة قامت خلال الزيارة بمتابعة ومناقشة بعض السلبيات الواردة  على مستشفيات الغربية ، والتأكد من تلافيها وانتظام العمل بجميع أقسام المستشفى، وتم تفقد أقسام العزل والعناية المركزة والأشعة والتحاليل وغيرها من الأقسام بمستشفى كفر الزيات مستشفي بسيون المركزي ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وإجراءات مكافحة العدوى بجميع هذه المنشآت الطبية للحفاظ على العاملين بالمجال الطبي وصحة المواطنين

وأكد أعضاء اللجنة على التركيز على مكافحة العدوى لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا والتأكيد على البروتوكول المتبع في العلاج والعزل، كما أثنوا على الفرق الطبية والجهد الكبير الذى تبذله المستشفيات فى مواجهة جائحة الكورونا وتوفير البيئة المناسبة للعمل وتذليل جميع العقبات.

وفي سياق آخر، وفي إطار توجيهات القائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالمتابعة والمرور علي مستشفيات محافظة الغربية، أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة جولة لتفقد أقسام العزل بمستشفى كفر الزيات العام ، ومدى انتظام العمل والاطمئنان على المرضى  والوقوف على مدى الخدمة المقدمة لهم  ومدى رضاهم عنها.

C3AD5D56-8BDE-4F72-A96E-23D34FC84B80
فريق من لجان مكافحة العدوى

كما وجه إدارة المستشفى بمزيد من  الجهد لتقديم أفضل خدمة والوقوف على استعداد المستشفى، لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد وكذا توافر المستلزمات والأدوية واستعداد طواقم الجيش الأبيض، وكذلك توفر جميع الفصائل ببنك الدم وسلامة الأجهزة بالمعامل وتم التنبيه على ترشيد استهلاك الاكسجين معاينة تانك الاكسجين والديزل، للتأكد من جاهزيته لحدوث اى طارئ عند انقطاع الكهرباء وتم التنبيه على الإدارة برفع درجة الاستعداد والتواجد على مدار الساعة لتقديم افضل خدمة للمرضى.

صحة استمرار مرور لجان مكافحة العدوى بالوزارة على مستشفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

اكتشاف مذهل.. العثور على تمثال مصرى قديم مصنوع من البرونز فى سقارة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 8-2-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عمانية: القضية الفلسطينية المحرك الأساسي للأزمات بالمنطقة

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي