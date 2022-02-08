موريتانيا تعلن دعم السعودية لاحتضان معرض إكسبو الدولى 2030

أعلنت موريتانيا دعمها الكامل ومساندتها لترشح المملكة العربية السعودية الشقيقة لاحتضان معرض إكسبو الدولي 2030.



وذكر بيان للخارجية الموريتانية أنه وبعد ان أعربت المملكة العربية السعودية الشقيقة للمكتب الدولي للمعارض، عن ترشحها لاحتضان معرض إكسبو الدولي 2030 بمدينة الرياض، فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالنظر إلى خصوصية علاقات الأخوة والتعاون الوثيق بينها وبين المملكة العربية السعودية، وبالنظر إلى الدور السعودي الرائد على الصعيد العربي والإسلامي، تعلن دعمها الكامل لهذا الترشح، وسعيها الحثيث لحشد الدعم له من طرف الدول الشقيقة والصديقة، مؤازرة لجهود الإقلاع الشامل في المملكة، وتعزيزا للحضور العربي في المحافل الاقتصادية الدولية.