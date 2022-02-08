الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تعلن دعم السعودية لاحتضان معرض إكسبو الدولى 2030

معرض إكسبو الدولى
معرض إكسبو الدولى 2030

 أعلنت موريتانيا دعمها الكامل ومساندتها لترشح المملكة العربية السعودية الشقيقة لاحتضان معرض إكسبو الدولي 2030.


وذكر بيان للخارجية الموريتانية أنه وبعد ان أعربت المملكة العربية السعودية الشقيقة للمكتب الدولي للمعارض، عن ترشحها لاحتضان معرض إكسبو الدولي 2030 بمدينة الرياض، فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالنظر إلى خصوصية علاقات الأخوة والتعاون الوثيق بينها وبين المملكة العربية السعودية، وبالنظر إلى الدور السعودي الرائد على الصعيد العربي والإسلامي، تعلن دعمها الكامل لهذا الترشح، وسعيها الحثيث لحشد الدعم له من طرف الدول الشقيقة والصديقة، مؤازرة لجهود الإقلاع الشامل في المملكة، وتعزيزا للحضور العربي في المحافل الاقتصادية الدولية.

تعاون سعودي معرض على بيان جمهور الاقتصادية الجمهورية المملكة العربية المملكة العربية السعودية الدولى العربية الإسلام اسلامية اقتصادي الرياض عرض السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

اكتشاف مذهل.. العثور على تمثال مصرى قديم مصنوع من البرونز فى سقارة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

وفاة شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟