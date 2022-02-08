«نيوزويك» تكشف تفاصيل العثور على 18 ألف لوح «أوستراكا» بسوهاج

احتفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية بالاكتشاف الأثري الأخير على يد البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة، والمتمثل في اكتشاف أكثرمن 18 ألف قطعة خزفية "أوستراكا" ترجع إلى العصر البطلمي وبداية العصر الروماني، والعصر القبطي والإسلامي، أثناء أعمال الحفائر بمنطقة الشيخ حمد الأثرية بالقرب من معبد أتريبس غرب محافظة سوهاج.

وتتضمن النقوش الموجودة على الألواح قوائم بأسماء الآلهة، وقوائم الطعام وتمارين كتابية وحسابية للأطفال، مما يعتقد أن الجزء التي تم العثور فيه على اللوحات كان مدرسة قديمة.

وقال كريستيان ليتز، قائد البعثة الالمانية التي عثرت على الـ "أوستراكا" لنيوزويك: "كان حجم هذا الاكتشاف رائعًا، باستثناء دير المدينة [موقع أثري مهم يقع بالقرب من وادي الملوك في الأقصر] ، لم يتم العثور على هذا الحجم في مصر".

وتابع: "يمكن أن توفر الألواح أنظرة ثاقبة فريدة للحياة اليومية لسكان مستوطنة أثريبس القديمة".

ويوضح "ليتز": "سنكون قادرين على إجراء دراسة حالة للحياة اليومية في أواخر العصر البطلمي وأوائل العصر الروماني ، بمجرد أن نحلل جميع النصوص أو على الأقل جزءًا أكبر منها ، الأمر الذي سيستغرق سنوات".

وغالبية قطع الفخار التي اكتشفها الفريق منقوشة بالخط الديموطيقي، وهو نوع من النصوص تم تطويره حوالي 600 قبل الميلاد بعد النمط الهيراطيقي، كانت اللغة اليونانية هي اللغة الثانية الأكثر شيوعًا التي وجدها الفريق ، مع وجود نقوش أخرى بالحروف الهيراطيقية والهيروغليفية والقبطية والعربية.

وجد الفريق أيضًا نوعًا خاصًا من النعام، بما في ذلك تماثيل لحيوانات مثل العقارب والسنونو، وكذلك البشر، والآلهة من المعبد القريب، وحتى الأشكال الهندسية.

بالإضافة إلى قوائم الأسماء والأطعمة، فإن ما كان مفاجأة لعلماء المصريات هو كيف يبدو أن العديد من هذه الأوستراكا هي عمل أنتجته مدرسة قديمة.

وقال الفريق في بيان صحفي: "هناك قوائم بالأشهر والأرقام والمسائل الحسابية وتمارين القواعد و" أبجدية الطيور "- كل حرف تم تخصيص طائر يبدأ اسمه بهذا الحرف".

ويعتقد الباحثون أيضًا أنهم وجدوا حتى تمارين كتابة قديمة بنفس الأحرف تتكرر في الأمام والخلف، وإحدى المعلومات التي كشفت عنها الشقوف والتي أخبرها ليتز نيوزويك: أنه يبدو أن المعبد القريب الذي بناه بطليموس الثاني عشر، والد كليوباترا السابعة الشهير، قد تم استخدامه كجزء من المدرسة.

ولا تزال الحفريات جارية في معبد آخر غربي المعبد والتي بدأت في ربيع 2018، وأسفرت الأنقاض حول موقعه أيضًا عن استعادة العديد من الأوستراكا للفريق، حيث اكتشف علماء المصريات المباني متعددة الطوابق والسلالم.