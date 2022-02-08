الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صناعة النواب»: تخطى استثمارات الدواجن 100 مليار جنيه انعكاس لقفزة اقتصادية

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قيمة الاستثمارات في الثروة الداجنة في مصر، وصل إلى نحو 100 مليار جنيه، وهو ما يؤكد على اتساع صناعة الدواجن والدعم والتسهيلات، التي تقدمها الدولة لهذه الصناعة، التي توفر نحو 3 ملايين فرصة عمل وتواصل الجهود لتعزيزها واستمرار النهوض بها.

ونوه "قريطم"، في تصريحات له اليوم، بما قاله وزير الزراعة السيد القصير، من استمرار دعم الدولة وجهودها للتقدم للأمام في صناعة الدواجن المصرية، والاستثمارات المرتبطة بها، وقد شهدت نهضة حقيقية، وطفرة كبرى خلال السنوات الماضية.

صناعة النواب : تخطي استثمارات صناعة الدواجن 100 مليار جنيه انعكاس لقفزة اقتصادية
ولفت عضو صناعة النواب، إلى وجود مشروعات ضخمة للإنتاج الداجني في مصر، ووجود مشروعات ضخمة ومتميزة، وهو ما أدى إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن، بإنتاج سنوي يصل إلى نحو 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة، علاوة على استمرار وزارة الزراعة في فتح الأسواق الخارجية لتصدير الفائض عن السوق المحلي.

واختتم النائب علاء قريطم، بأن النهضة الشاملة في صناعة الدواجن المصرية، هو انعكاس لنجاح زراعي واقتصادي كبير تشهده الدولة المصرية في مجالات عدة.

يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد التقى عبدالكريم النهير الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة شركات دواجن الوطنية، إحدى الاستثمارات السعودية في مصر والوفد المرافق له، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وتناول اللقاء، بحث سبل دعم التعاون المشترك لضخ مزيد من الإستثمارات خلال الفترة المقبلة على صعيد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، فضلًا عن دعم مساعي دواجن الوطنية الرامية إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية لاسيما اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE لجميع منشآتها كونها خالية من إنفلونزا الطيور.

النائب علاء قريطم لجنة الصناعة مجلس النواب الاستثمارات الثروة الداجنة مصر التسهيلات

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