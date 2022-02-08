الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث مرورى مروع فى كفر الشيخ

حادث مرور
حادث مرور

شهدت محافظة كفر الشيخ، الإثنين، حادث مروري أسفر عن مصرع شاب وإصابة 4 آخرين.

 

وجرى نقل جميع المصابين، عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.


تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع آخرى، على طريق عزبة نيل الكراكات بنطاق دائرة المركز، نتج عنه مصرع شاب وإصابة 4 آخرين.

 

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، مصرع عبد الحميد رضا الليثى، مقيم بعزبة يوسف، بمركز بيلا، وأصيب كامن أحمد عبدالعظيم أحمد باروكة 48 سنة، مقيم بقرية الحلافي، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكريم إبراهيم صابر محمد، 18سنة، مقيم بالحامول، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ونيفين كمال جادالله، 48 سنة، مقيمة بالحامول، مصابة بكدمات وسحجات، كما أصيب شخص مجهول الهوية، مصاب بكسور بالرجل اليمني واليسرى واشتباه كسر في الحوض وارتجاج المخ وكدمات متفرقة المصاب فاقد الوعي، وجميع الحالات في استقبال مستشفي كفرالشيخ العام تحت الملاحظة والفحص من قبل الأطباء.

حادث تصادم كفر الشيخ سيارات الإسعاف وزير الداخلية مديرية أمن مصرع واصابة حادث مرورى مساعد وزير الداخلية محافظة كفر الشيخ

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وائل لطفي

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