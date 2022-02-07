تعرف على أغلى لوحة في الدورة الثالثة من «آرت فير» مصر بالتجمع

يواصل معرض مصر الدولي للفنون «Egypt International Art Fair 3rd Edition»، اليوم، فعاليات يومه الرابع، قبل أن يسدل الستار على دورته الثالثة غدا الثلاثاء، بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ويشارك في هذه الدورة مجموعة كبيرة من أهم الفنانين التشكيليين المصريين والعرب، في مختلف المجالات الفنية "النحت والرسم والتصوير والتجهيز في الفراغ".

كما تتنوع وتتعدد الاتجاهات الفنية المشاركة مثل التعبيرية والواقعية والتجريدية والسريالية وغيرها من معالجات وصياغات وتقنيات الفنون المعاصرة.

وقد لفت جناح عرض الفنان التشكيلي العراقي فيصل لعيبي الأنظار، بسبب الألوان المبهجة والزاهية التي اتسم بها أسلوب الفنان الذي تعاني بلاده من ويلات الحرب.

كما جاءت إحدى لوحاته في موقع الصدارة باعتبارها أغلى اللوحات في هذه الدورة، وخلالها تناول بائع الفاكهة بتنويعات ما لديه من فواكه مختلفة الألوان والأحجام والمزاقات.

وقد بلغ سعر هذه اللوحة أربعة ملايين ونصف جنيه، وذلك نظرا لنجومية الفنان وكبر اللوحة التي جاءت وكأنها جدارية من البهجة.

وتبرز المشاركة العربية المتميزة في المعرض؛ من خلال عدد من الفنانين المتميزين من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسودان والعراق، وغيرها من الدول العربية.

ومن الفنانين المصريين المشاركين في المعرض، صبري منصور، سيد سعد الدين أحمد نبيل، أحمد عثمان، أشرف رسلان، بريت بطرس غالي، كارولين بيرزي، هادي برعي، هاني محفوظ، خالد عبدالوهاب، محمود الدويحي، محمود عبدالمنعم، محمد أبو الوفا، محمد بنوي، محمد رضوان، مصطفى سليم، نجيب معين،

ناجي فريد، نورا السعدي، أسامة فريد، طه القرني، طاهر حمودة، ياسمين الحازق.

ومن أبرز الفنانون المشاركون من الدول العربية، فيصل لعيبي العراق، دينا مطر فلسطين، مهند عرابي سوريا، غيلان صفدي سوريا، إبراهيم الحسون سوريا، يوسف يوسف سوريا، سعاد مردم بيك سوريا، محمد خياطة سوريا، رأفت بلان سوريا، صفاء الست سوريا، مجد كرديه سوريا، أحمد عقيل سوريا، إيهاب أحمد لبنان، حكيم العقل اليمن، شاكر العلوسي العراق، وضاح مهدي العراق، شروق بنت فهد السعودية، محمد نصر الله الأردن، مروة نجار الأردن، عمر نجار الأردن، فادي حدادين الأردن.

ومن أهم الجاليريهات الفنية المشاركة في المعرض: جاليرى الزمالك، جاليري مصر، آزاد، مشربية، جاليري حافظ من السعودية، جاليري جودار ووادي فنان وكود من الأردن، صالح بركات وart on 56 من لبنان.