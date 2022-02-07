الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تسجل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة  و32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أعلنت الصحة الموريتانية في منشورها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في البلاد، تسجيل 167 حالة شفاء تام من أعراض الفيروس.

وقالت الوزارة، إن مصالحها أجرت 2085 فحصا، كلها فحوص تشخيص272،  منها عبر فحص الحمض النووي PCR، و1813 عبر الفحص السريع TDR.

وأوضحت أنه بحصيلة اليوم، يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 58490، من بينها 56715 حالة شفاء، و806 حالات نشطة، و969 وفيات.

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية في وقت سابق اليوم الاثنين، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع إلى 394 مليونا و884 ألفا و473 حالة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائياتها، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و739 ألفا و131 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 76 مليونا و505 آلاف و442 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و188 ألفا و157 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ26 مليونا و546 ألفا و399 حالة.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

فيروس كورونا موريتانيا اصابات جديدة وفيات حالات شفاء كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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