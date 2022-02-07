الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دول عربية تبدأ إجراءات غلق الآبار القديمة بعد حادث «ريان»

آبار
آبار

أطلقت العديد من المنظمات والعديد من المتابعين لأزمة الطفل المغربي ريان، حملات لغلق فوهات الآبار وإنقاذ آخرين من هذا المصير، وذلك بعدما تمكنت السلطات المغربية، من انتشال جثة الطفل ريان بعد 5 أيام من سقوطه في بئر على عمق 32 مترا.

المغرب

مع عملية انتشال الطفل ريان، بدأت السلطات العمومية المغربية،  في حصر الآبار المهجورة بعد واقعة الطفل ريان، من أجل ضمان سلامة المارّة، بالنظر إلى الانتشار الكبير للآبار التقليدية المهترئة، التي لم تعد صالحة للاستعمال بالعديد من الدواوير الجبلية، وذلك بعد تشييع جثمان الفقيد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد عقدت السلطات المحلية بمجموعة من الأقاليم والعمالات، اجتماعات مستعجلة خلال الأيام الماضية، بغية إطلاق حملة عمومية لردم الآبار المكشوفة وتغطية الحفر العشوائية والخطارات المائية المهترئة.

الجزائر 

وفي الجزائر أمرت ولاية المسيلة أصحاب الآبار الارتوازية والتقليدية الفلاحين والمواطنين بتأمينها وتغطيتها لتفادي الحوادث.

وفي بيان لها، أوضحت ولاية المسيلة أن "القرار جاء تبعا لما تم تسجيله في الآونة الأخيرة من حوادث تتعلق أساسا بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف المواطنين والفلاحين والمستثمرين للحماية والتأمين من مخاطر الآبار المفتوحة والأحواض المائية"، حيث  طلبت المصالح المعنية من أصحاب الآبار الارتوازية والتقليدية "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قصد تأمينها بالشكل الملائم والذي يحقق الحماية المرجوة للمواطنين وكذا حماية للحيوانات".

كما تمت الإشارة إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة مهمتها متابعة مدى تنفيذ محتوى هذا الإجراء بشكل دوري ومفاجئ لمواقع هذه الآبار مع فرض جملة من التدابير والإجراءات الردعية للمخالفين مع تحميل أصحاب المسؤولية الكاملة عن أي حادث ممكن الوقوع مستقبلا".

الأردن 

في الأردن أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، أن "جميع الآبار المهجورة وغير المجدية في المملكة يتم ردمها وإجراء اللازم بشكل فوري".

وأضاف سلامة في تصريح لوكالة "عمون"، أن "جميع الآبار الارتوازية في الأردن مسيجة ومؤمنة بعناصر السلامة العامة كافة، لكون التسييج شرط أساسي لتشغيلها".

وأكد أن كل الآبار تخضع للرقابة الدورية بخصوص إجراءات السلامة العامة، مشيرا إلى أن جميع عيون الآبار الارتوازية صغيرة ومغلقة بالأصل.

السعودية

وفي السعودية أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ردم وتحصين 2450 بئرا مهجورة، في ظل حملة دشنها مغردون سعوديون بعد مأساة الطفل المغربي ريان، الذي أخرج ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها لخمسة أيام.

وجاء ردم هذه الآبار ضمن المرحلة الأولى لمشروع "البيئة" لردم الآبار المهجورة في كافة أنحاء المملكة "لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية"، حسبما أعلنت الوزارة.

وقالت الوزارة إنها تواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة، داعية إلى الإبلاغ عنها، وخصصت الوزارة رقما هاتفيا ورابطا لذلك.

فلسطين 

ففي قرية دير إبزيع غرب رام الله في فلسطين أغلق السكان، فوهات الآبار القديمة المكشوفة في القرية، ودعوا من يملكون الآبار إلى تغطيتها.

الطفل المغربي ريان حملات لغلق فوهات الآبار السلطات المغربية جثة الطفل ريان انتشال الطفل ريان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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