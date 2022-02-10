«قرار الاكتفاء».. مشروعات ضخمة تقود مصر نحو العالمية في إنتاج الأسماك

الثالثة عالميًا

قطعت مصر شوطًا طويلًا في قطاع الاستزراع السمكي والذي جعلها تقترب من الاكتفاء الذاتي من الأسماك، والوصول إلى مراحل متقدمة في عمليات تصديره ويصبح لها أسواق خارجية يباع فيها الأسماك المصرية المميزة.

ودشنت مصر العديد من المشروعات التي ساعدت للوصول إلى تلك المرحلة المتقدمة في إنتاج الأسماك، كان من بينها مزارع السمك، والتي أصبح البعض منها من أكبر مزارع السمك في مصر والشرق الأوسط.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول احتلال مصر المركز الثالث على مستوى العالم في إنتاج أسماك البلطي، وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن إنتاج مصر من الأسماك سنويًا، يبلغ حوالي 2 مليون طن، من بينها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، حيث تحتل مصر المركز الأول أفريقيا في الاستزراع السمكي والسادس عالميًا في هذا المجال.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، إن قطاع الإنتاج السمكي شهد العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنّه قطاع واعد بما تمتلكه مصر من مزارع سمكية تصل مساحتها إلى 300 ألف فدان، تُنتج حاليًا نحو 1.6 مليون طن سنويًا، ما وضع مصر في المركز الأول أفريقيا، والسادس عالميًا في إنتاج الاستزراع السمكي.

ولفت إلى أن السنوات السبع الماضية شهدت تطهير وإزالة النباتات والحشائش على مساحة 46 ألف فدان ببحيرة المنزلة، والانتهاء من تكريك 140 مليون متر مكعب، وبلغ عدد التعديات التي تم إزالتها 5223 حالة.

بحسب الأرقام والبيانات الرسمية فإن إنتاج مصر من الأسماك في الوقت الحالي وصل إلى 2.2 مليون طن 80% منها من الاستزراع السمكي، و20% من المصايد الطبيعية بزيادة 100 ألف طن عن العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية في يوليو الماضي.

بينما تستورد مصر 300 ألف طن من الأسماك المملحة والأنواع غير الموجودة بمياه البحرَين المتوسط والأحمر أو نهر النيل، ويستهلك الفرد الواحد سنويًا 21 كيلو جرام من الأسماك، وهو الرقم المتفق عليه عالميًا.

وساهمت المشروعات القومية في ذلك، منها مشروع الفيروز الذي تم افتتاحه خلال يناير قبل الماضي في شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، على مساحة 26 ألف فدان تقريبًا بمواجهة 17.5 كم بمحاذاة ساحل البحر المتوسط وعمق 10 كم شرق بورسعيد.

وهو المشروع الذي توقع له الجميع أن يكون نقلة نوعية في الاستزراع السمكي، حيث يضم 5908 حوض على مساحة 1.75 فدان بإجمالي مساحة 15886 ألف فدان، ويضم منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث.

وكذلك المشروعات القومية الجديدة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالمدن الثلاثة الإسماعيلية السويس وبورسعيد.

وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج أسماك البلطي، وذلك بعد إدراج نظام القطاع الزراعي ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال مجموعة من السياسات الإجرائية والإصلاحية.

ومن أهم المشروعات التي ساعدت مصر للاكتفاء الذاتي من الأسماك، مشروع الاستزراع السمكي حول محور تنمية قناة السويس الجديدة، ومشروع المزارع السمكية بواحتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وكذا مشروعات الاستزراع في الأقفاص العائمة، والاستزراع السمكي في المنخفضات والأحواض التُرابية بالساحل الشمالي الغربي، وحول محور قناة السويس.

وفي الوقت الحالي يتم إنشاء الأقفاص البحرية بشمال سيناء، والتوسع في إنشاء المفرخات البحرية لإنتاج الزريعة، وإنشاء مزارع بحرية على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، مع إعادة صلاحية الملاحات لرفع إنتاجيتها من الأسماك.