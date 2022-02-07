نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

نتيجة 3 إعدادي أزهر محل بحث مكثف، بعد انتهاء الطلاب من الاختبارات في الفصل الدراسي الثاني، حيث باتت من أهم الموضوعات البحثية خلال هذه الساعات، وتستعرض “الدستور” في السطور التالية جميع المعلومات التي تدور حول نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف للنتائج.

نتيجة 3 إعدادي أزهر

يمكن معرفة نتيجة 3 إعدادي أزهر، من خلال الدخول مباشرة على موقع بوابة الأزهر التعليمية والخدمية لجميع من لهم صلة بمؤسسة الأزهر الشريف، حيث أنهى الطلاب والطالبات من الاختبارات بالترم الأول في يوم 23 يناير 2022، باختبار مادة اللغة الأجنبية وأيضا مادة المستوى الرفيع.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022



يمكن للطلاب وأولياء الأمور، البحث في محرك البحث “جوجل” عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022، للدخول على رابط موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج المرحلة الابتدائية، والمرحلة الاعدادية 2022 https://azhar.gov.eg/static/prepresults، الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

بوابة الأزهر للنتائج 2022



يمكن من خلال الطريقة التالية الحصول على النتيجة للطلاب والطالبات كاملة

- في الخطوة الأولى: يجب الدخول على بوابة الأزهر الشريف 2022 https://azhar.gov.eg/static/prepresults

- في الخطوة الثانية: تجهيز جميع معلومات الطالب/ة بعد فتح بوابة الأزهر الإلكترونية.

-في الخطوة الثالثة: النقر على أيقونة الشهادة الإعدادية.

-في الخطوة الرابعة: تحديد السنة الدراسية وهي الصف الثالث الإعدادي.

-في الخطوة الخامسة: تحديد الفصل الدراسي الأول.

-في الخطوة السادسة: كتابة اسم الطالب رباعي.

-في الخطوة السابعة: كتابة رقم الجلوس بشكل دقيق.

-في الخطوة الثامنة: النقر على إظهار عرض النتيجة.



نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2022

جدير بالذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية كان أعلن جدول اختبارات الصف الثالث الاعدادي الأزهري الشهادة الإعدادية 2022، ولمعرفة النتيجة يجب الدخول على بوابة الأزهر الشريف 2022 https://azhar.gov.eg/static/prepresults بينما جاء الجدول كالتالي:

اليوم الأول: الاحد 16 يناير: مادة الفقه واللغة العربية ورقة أولى والنحو والصرف.

اليوم الثاني: الاثنين 17 يناير: مادتي أصول الدين ورقة أولى "التفسير والحديث" ومادة العلوم.

اليوم الثالث: الثلاثاء 18 يناير: مادة اللغة العربية ورقة ثانية "المطالعة والنصوص وفنون الكتابة" ومادة الهندسة.

اليوم الرابع: الأربعاء 19 يناير: مادتي أصول الدين ورقة ثانية "التوحيد والسيرة" ومادة الدراسات الاجتماعية.

اليوم الخامس: الخميس 20 يناير: حفظ القران الكريم وتجويده والتربية الفنية والحاسب الآلي.

اليوم السادس: السبت 22 يناير: مادتي الثقافة الإسلامية والجبر.

اليوم السابع: الأحد 23 يناير: اختبار مادة اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.