مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الرعاية الصحية حول إنجازات مشروع التأمين الصحي الشامل

تعقد الهيئة العامة للرعاية الصحية، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

يناقش المؤتمر إنجازات مشروع التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين.

وكان الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قد أعلن أن القطاع الصحي بمصر شهد طفرة نوعية كبرى، وأن ما حققه مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في جودة الخدمات الطبية المقدمة وبأحدث التقنيات العلاجية هو أحد المسارات الرئيسية لأعمال التطوير التي يشهدها القطاع الصحي بمصر من خلال استراتيجية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال ترأسه أمس، اجتماع اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف متابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد والتنسيق بين الهيئات الثلاث لإنجازه في غضون ال 9 سنوات المقبلة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للمشروع وامتداد مظلته لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

واستعرض الاجتماع مستجدات التسجيل الإلكتروني والتحول الرقمي لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث قرر الدكتور أحمد السبكي، دعم قرار اللجنة الرباعية لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بتطوير البرامج الرقمية للتحول الرقمي للمنظومة، والتأكيد على الجدول الزمني لوزارة الاتصالات في الانتهاء من أعمال الميكنة والتحول الرقمي لها، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية واستراتيجيتها نحو بناء مصر الرقمية بجميع القطاعات بالدولة، ومنها القطاع الصحي ورقمنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لضمان النزاهة والعدالة والشفافية في توزيع الخدمات الصحية، إلى جانب ضمان كفاءة وجودة أداء الخدمات الطبية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وتناول الاجتماع، موقف تسجيل واعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، حيث وجه الدكتور أحمد السبكي، بتسريع وتيرة العمل في تسجيل المنشآت لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرًا إلى أنه تم تأهيلها على أعلى مستوى ومطابقتها للمعايير العالمية، كما وجه بضرورة موافاة هيئة الرعاية الصحية بالمعايير الخاصة بالتلي ميديسين لتيسير تنفيذ استراتيجية الهيئة الرامية لإتاحة تقديم خدمات التطبيب عن بُعد بجودة عالمية وإدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.