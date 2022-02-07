الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تلتقى شباب المتطوعين وتثمن دورهم في نجاح معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حرصت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على مشاركة شباب المتطوعين فرحتهم وحماستهم بمشاركتهم فى نجاح الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي وثمنت دورهم الفعال حيث التقت بهم في ختام الفعاليات لالتقاط الصور التذكارية ابتهاجا بهذه المشاركة الإيجابية، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور احمد بهى الدين .

معرض الكتاب
معرض الكتاب

 

وجهت عبد الدايم الشكر لشباب المتطوعين الذين شاركو فى تقديم كافة الخدمات والمساعدات المتنوعة لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، والتي كان لها اثرا كبيرا في طهورها بمستوى حضاري متميز يليق بقيمة وريادة مصر الثقافية ، وحثتهم علي بذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن ووصفتهم بالنماذج الواعدة للشباب الوطنى المخلص.

معرض الكتاب

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أقيمت تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتنتهى اليوم 7 فبراير 2022، وكانت تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمى فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذى يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتى "ما" و "رؤية"، ولأول مرة فى تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعى.

وظهرت شخصية الأديب يحيى حقى "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام فى عرض تفاعلى مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربى وزيادة قيمة جوائز المعرض فى كل مجال ثقافى.

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