الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل هناك صلاة مخصوصة في شهر رجب؟.. داعية بالأوقاف يجيب

الصلاة في رجب
الصلاة في رجب

يعد شهر رجب من الشهور التي لها مكانة عند الله تبارك وتعالى، ويتميز بمنزلة عظيمة بين الشهور، وهو من الشهور الحرم التي نهى الله فيها عن القتال، ولها شأن عظيم في القرآن والسنة، حيث ورد في فضله العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

ومع بداية شهر رجب المعظم تبدأ الكثير من الأسئلة التي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث العديد من الأسئلة إلى الشيخ مكرم عبد اللطيف، مدير عام أوقاف كفر صقر بالشرقية، والداعية الإسلامي، عبر البث المباشر الذي يجريه على صفحته للرد على المتابعين، ومن بين تلك الأسئلة فتوى من أحد المتابعين يقول: هل هناك صلاة مخصوصة بشهر رجب؟ ما حكم الذبح في شهر رجب، وهل يتعارض مع قول النبي (صلى الله عليه وسلم): (لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ)؟.

هل هناك صلاة مخصوصة بشهر رجب؟

وأجاب عبد اللطيف قائًلا: "لا توجد صلاةٌ مخصوصةٌ بشهرٍ من الشهور إلا صلاة التراويح لشهر رمضان، وما ذُكر أن في شهر رجب صلاة تُسمى (صلاة الرغائب) تُصلى ليلة الجمعة الأولى من رجب لا دليل عليها من فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) أو قوله، وقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)، (رواه مسلم).

ما حكم الذبح في شهر رجب؟

وأكد الداعية بوزارة الأوقاف على أن الذبح في شهر رجب إذا كان يُقصد به التقرب لله (عزّ وجلّ)، والتوسعة على الأهل والفقراء والمساكين فلا حرج فيه، أما إذا كان المقصود به التشبه بأهل الجاهلية في الذبح لقرابينهم وأصنامهم فهذا منهيٌ عنه، وهذا هو المقصود بقول النبي (صلى الله عليه وسلم): (لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ) (متفق عليه)، والفرع: هو أول مولود لأنعامهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها لطواغيتهم في رجب.

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