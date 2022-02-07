الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات سعودية باكستانية بشأن العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل رئيس جمهورية باكستان الدكتور عارف علوي، في القصر الرئاسي، اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، تمنياتهما لحكومة وشعب باكستان الشقيق دوام الرقي واطراد التقدم، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال معالي وزير الداخلية بجمهورية باكستان شيخ رشيد أحمد، وعدد من كبار المسؤولين، والوفد الرسمي المرافق للأمير عبدالعزيز بن سعود.

وفي وقت سابق، أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، بوزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين شارنينغ هويتفيلدت.

وقالت وزارة الخارجية ، إن الوزير السعودي ثمن، خلال الاتصال ما أبدته وزيرة الخارجية النرويجية من دعم حكومة بلادها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير حقوق الإنسان والأقليات البريطاني اللورد طارق أحمد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من قضايا المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إنه جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ودور المملكة القيادي ومواقفها الثابتة في تعزيز ثقافة التسامح ومكافحة التطرف ونبذ العنف والإرهاب والتطرف.

جمهورية باكستان الأمير عبدالعزيز بن سعود خادم الحرمين الشريفين شعب باكستان وزير الداخلية السعودي السعودية باكستان

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وائل لطفي

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