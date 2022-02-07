الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هانى رمزى: أتمنى تقديم جزء ثان من «غبى منه فيه» لكن بشرط

هاني رمزي
هاني رمزي

أعرب الفنان هاني رمزي عن تحمسه الشديد لعمل جزء ثان من فيلم “غبي منه فيه” بعد نجاح الموسم الأول منه الذي صدر في 2004.

وقال رمزي، لـ“الدستور” إن لديه النية لتقديم جزء ثان من العمل بلهفة شديدة، لكن بشرط أن يقدم له الورق الذي يجذبه ويحمسه لعمل الجزء الثاني يليق بنجاح الجزء الأول منه، مؤكدًا أنه إذا لم يجد سيناريو مناسبا سيظل محتفظًا بنجاح الجزء الأول فقط ولن يغامر بجزء ثان دون ورق وسيناريو قوي".

أضاف أنه يجد أن هناك رغبة شعبية كبيرة جدًا لاستكمال أحداث الفيلم، لكنها زادت المسئولية بالنسبة له، حيث يحرص دائمًا على أن يحافظ على حسن ظن جمهوره به، سواء في اختيار أعماله الفنية أو تقديم أجزاء ثانية من أفلامه ومسلسلاته، متمنيًا أن يتم تقديم جزء ثان بنفس مستوى الجزء الأول.

من جهة أخرى، يعرض للفنان هاني رمزي حاليا مسلسله الجديد “القاتل الذى أحبنى” وهو من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، ويشارك في بطولته بجانب هاني رمزي كل من سهير رمزى، صلاح عبدالله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبوداوود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

ويعيد هذا العمل الفنان هانى رمزى إلى الدراما بعد غياب 8 سنوات منذ أن قدم مسلسل "جوز ماما" الموسم الثالث، والذي عُرض عام 2013، بمشاركة الفنانة هالة صدقي، رجاء الجداوي، أحمد بدير، لطفي لبيب، تامر هجرس، محمد نصر، فتحي سعد، سحر كامل، سلوي عزب، أيمن منصور، ريم محمد سعيد، و من تأليف صالح سعيد، وإخراج أحمد البدرى.

هانى رمزى غبي منه فيه فيلم غبي منه فيه الجزء الثاني سينما

رئيس التحرير

وائل لطفي

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