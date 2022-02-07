الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«رياضة النواب»: الشعب المصرى يقدر الأداء البطولى للمنتخب المصرى

محمود حسين
محمود حسين

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن الشعب المصري بكافة طوائفه يقدر الأداء البطولي والمشرّف للمنتخب القومي لكرة القدم والذي لم يحالفه الحظ في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأحد.

وأضاف رئيس لجنة الشباب أن الرسالة التي بعثها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتخب القومي أكبر دليل علي تقدير الجميع للمجهود الكبير الذي بذله رجال المنتخب القومي خلال مشوارهم القوي الحافل بالندية في جميع المباريات التي خاضها وكان آخرها المباراة النهائية التي حسمتها ضربات الحظ الترجيحية.

ووجه رئيس لجنة الشباب رسالة شكر للاعبين والجهاز الفني علي ما بذلوه قائلاً: "كسبتم احترام العالم أجمع بآدائكم البطولي وروحكم القتالية وحرصكم علي رفع اسم وطنكم عاليًا"، كما وجه الشكر للجماهير المصرية الغفيرة التي زحفت خلف الفريق من القاهرة.

وحرص رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب علي التوجه لغرفة اللاعبين عقب المباراة مع وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي والسفير المصري بالكاميرون، للشد من أزر اللاعبين.

كما أشاد حسين بالدعم الدائم والمستمر من الرئيس السيسي للرياضة المصرية والمصريين، مؤكدًا أن الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي بسبب ذلك الاهتمام غير المسبوق.

الدكتور محمود حسين لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب الشعب المصري المباراة النهائية الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمهورية لجنة الشباب الدكتور أشرف صبحي

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