تفاصيل معاينة النيابة لشقة المرج المحترقة

كشفت معاينة نيابة المرج لشقة سكنية نشب بها حريق اليوم الاثنين عن تفحم جميع محتوياتها.

وكانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بأحد العقارات بمنطقة المرج، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

وتم فرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران الى العقارات المجاورة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.