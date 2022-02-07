900 لتر مواد بترولية و327 أسطوانة بوتاجاز حصيلة حملة تموينية خلال 24 ساعة

تكثف الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم؛ الغش التجاري والصناعي، السلع مجهولة المصدر، جرائم الاستيلاء على المال العام، وضبط المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمنتجات غير الغذائية المغشوشة، وذات العلامات التجارية المقلدة.

وتمكنت جهود الحملات من ضبط (29 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (900 لتر – 327 أسطوانة) خلال 24 ساعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.