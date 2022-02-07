النيابة تأمر بتشريح جثث زوجين اختنقا بسبب الدفاية بالفيوم

قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بانتداب الطبيب الشرعى لإعداد تقرير عاجل عن زوجين لقيا مصرعهما خنقا أثناء تشغيل الدفاية الكهربائية للتدفئة.

ورد بلغ من الأهالي بوفاة الزوجين وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين مصرع “علي أمين .ع” 42 عاما، وزوجته "بسمة" 23 سنة، وعثرت اجهزة الأمن على دفاية كهربائية بغرفة نومهما يرجح أنها السبب فى الوفاة ، بعد أن لقيا مصرعهما خنقا.

تم تحرير محضر بالحادث ، ونقل جثمان الزوجين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.