استعدادات جنازة الطفل ريان من مسقط رأسه بإغران (صور)

من المقرر أن يودع المغرب، بعد ظهر اليوم الإثنين، الطفل ريان الذي أخرج ميتا من بئر علق فيه خمسة أيام في مأساة هزت العالم، في قرية إغران التي كانت مسرحا للحادث شمال المملكة.

وأفاد الصحفى المغربى عبدالإله الكزاوى، بأن الجنازة ستكون فى قرية الطفل، والتجهيزات تمت الآن، بحضور العديد من أبناء القرية ووفد رفيع المستوى.

جنازة الطفل

وكان جثمان الطفل نقل إلى المستشفى العسكري بالرباط، وفق أحد أقاربه، لكن لم يعرف رسميا ما إذا خضع لتشريح طبي.

قرية الطفل فى انتظار الجنازة

وأضاف الكزاوى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الملك المغربى قدم العزاء لأسرة ريان، مشيرا إلى أن الجنازة ستبعد بضع الكيلو مترات عن المكان الذى سقط فيه ومنزل الأسرة.

ومساء السبت الماضى، أعلن الديوان الملكي المغربي، وفاة الطفل ريان.

وقال في بيان، إن الملك محمد السادس، ملك المغرب، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع خالد أورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

وأعرب الملك عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لأفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.

وقد أكد أنه كان يتابع عن كثب تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيًا مرضيًا.

وعبر عن تقديره للجهود الدءوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع الذي حظيت به أسرة الفقيد من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.