«السيسي» أول رئيس مصري زارها.. تاريخ العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، توقيع اتفاقيات تفاهم وتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وذلك في قصر الاتحادية، وتم التوقيع في حضور الرئيس السيسي، ونظيره الجيبوتي، على آلية تشاور سياسى بين الخارجية المصرية والخارجية الجيبوتية، وكذلك التوقيع على مذكرة إنشاء منطقة لوجيستية في جيبوتي، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة، وغيرها من المجالات في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين.

ومرت العلاقات بين مصر وجيبوتي بمراحل مختلفة، لكن العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي شهدت تطورًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019.

في 30 سبتمبر من العام الماضي، استقبل رئيس جمهورية جيبوتي السيد اسماعيل عمر جيله السفير حسام الدين رضا لتقديم أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدى جيبوتي، وهنأ الرئيس الجيبوتي السفير المصري على مهمته الجديدة، مشيراً إلى الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين على خلفية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في مايو 2020.

وفي 29 يوليو من العام الماضي، استقبل الرئيس الجيبوتي "اسماعيل عمر جيله" السفير المصري "محمد مصطفي عرفي" بمناسبة قرب انتهاء مهمته بالبلاد، حيث وجه بمنحه وسام الاستقلال تقديراً للجهد المبذول في سبيل تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث أشاد الرئيس الجيبوتي خلال اللقاء بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة إستراتيجية بين مصر وجيبوتي، وهو ما تجلى بالأخص في الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في شهر مايو 2021، والتي كانت الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي.

27 مايو من عام 2021 قام الرئيس السيسي بزيارة تاريخية لجيبوتي هي الأولى لرئيس مصري. وعقد الرئيس السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة. وشهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصةً منطقتي شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

15مايو من عام 2021 شارك السفير المصري لدى جيبوتي محمد مصطفي عرفي في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي "اسماعيل عمر جيله" بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

فى 15 أبريل من عام 2021 تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من إسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتي، أكد الرئيس السيسى خلال الاتصال موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وتم التوافق بشأن أهمية تسوية هذه القضية الحيوية لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

في 4 ديسمبر من عام 2019، أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفيًا بنظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، عبر خلاله الرئيس السيسي عن تضامن مصر حكومة وشعبًا مع جيبوتي في مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، مشددًا على استعداد مصر لإرسال مساعدات طبية وإغاثية لدعم الجهود الوطنية الجارية في هذا الشأن، كما أكد الرئيس السيسي لنظيره الجيبوتي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين .

في 25 سبتمبر من عام 2019، شارك الرئيس السيسي في قمة ثلاثية مع كل من إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك تلبيةً لطلب جيبوتي وكينيا، انطلاقاً من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وكذا العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بكلٍ من الدولتين.

في 12 سبتمبر من عام 2019 استقبل الرئيس السيسي وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، الذي سلم الرئيس السيسي رسالة من الرئيس الجيبوتي، حول تطورات عدد من الملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي والقضايا الإقليمية، خاصةً المستجدات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي وتأثيراتها على حالة السلم والاستقرار بالمنطقة .

في 27 يونيو من عام 2019، قام على عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني بزيارة لجيبوتي استقبله محمد على حمد رئيس مجلس النواب بجيبوتي بحث الجانبان سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

في 18 نوفمبر من 2016 قام محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي بزيارة لمصر استقبله خلالها سامح شكري وزير الخارجية، بحث الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين الدولتين، وقضايا منطقة القرن الإفريقي، وإطلاق آلية للمشاورات السياسية الدورية بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية.

في 25 ديسمبر من عام 2016، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إسماعيل عُمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي وعكست الزيارة العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث عُقدت مباحثات ثنائية معمقة تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بمشاركة الوزراء المعنيين من الجانبين، كما تمت مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك .

في 11 مايو من عام 2015 ، قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لجيبوتي، استقبله نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها وتطويرها في مختلف المجالات بما في ذلك التعاون في مجال إقامة منطقة تجارة حرة ومركز لوجستي في جيبوتي لتسهيل حركة التجارة بين البلدين ودول الجوار .

في 27 مارس من عام 2015، قام الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله بزيارة لمصر لحضور القمة العربية في دورتها الـ 26 ، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث الجانبان سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.