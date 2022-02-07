بالأسماء.. إصابة 4 فى تصادم سيارة نقل وملاكي بالبرلس

أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة نقل وملاكي بالطريق الدولي أمام كوبرى النفق برج البرلس، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى البرلس المركزي.

تلقى مركز شرطة البرلس بلاغ يفيد بوقوع تصادم سيارة نقل مع ملاكي الطريق الدولي امام كوبرى النفق برج البرلس، وتم نقل المصابين لمستشفى البرلس المركزي لتلقي العلاج، وازالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من زينب اسماعيل محمد، 54 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجنات حسني الدسوقي، 38 سنة، باشتباه كسر بالحوض، ورئيسه عبد المنعم محمد، 54 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهناء كامل ابراهيم، 53 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم من دسوق، والحالات كلها مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال المستشفي.