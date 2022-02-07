الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التفاصيل الكاملة لمقتل أجنبي بالشيخ زايد بدافع السرقة

جثة
جثة

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لمقتل أجنبي داخل شقته بالشيخ زايد حيث تبين انه نائب رئيس النادي اليوناني وأن عامل دليفري وراء قتله بدافع السرقة حيث استولى المتهم على بعض المتعلقات من شقة المجني عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تلقى الرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال كشف رجال المباحث أن الجثة لنائب رئيس النادي اليوناني ويعمل مراسلا للتلفزيون القبرصي مُصابا بطعنات، وتبين وجود آثار بعثرة في محتويات الشقة.

وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أنّ عامل توصيل طلبات وراء ارتكاب الجريمة، حيث تعرف على المجني عليه قبل أسبوع، وأقام معه علاقة شذوذ، وفور انتهاء العلاقة اعتدى عليه بسكين لسرقته، حيث استولى على متعلقات من الشقة وفر هاربًا.

وتوصلت التحريات التي باشرها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية إلى هوية المتهم ومكان هروبه، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث بقسم شرطة ثان الشيخ زايد، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة لسرقة القتيل، بعد ممارسة علاقة الشذوذ معه، وضبط بحوزته مبلغ مالي و3 هواتف محمولة اعترف بسرقتها عقب ارتكابه الجريمة.

وأجرى المتهم معاينة تصويرية لكيفية قتل المجني عليه، وأرشد عن سلاح الجريمة، وأجرى خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على عينة من دماء القتيل، وحُرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

الجيزة أجنبي الشيخ زايد نائب رئيس النادي اليوناني عامل دليفري السرقة

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وائل لطفي

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