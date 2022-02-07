روسيا تهاجم بريطانيا وواشنطن: اخترعوا سيناريو الهجوم على أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قناتها في “تيليغرام” ووفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية إن الولايات المتحدة وبريطانيا اخترعتا "الهجوم الروسي" على أوكرانيا من أجل الصراع "البطولي" ضده ولخلق انتصار مزعوم.

وتابعت: "الوقت يمر، وروسيا لا تهاجم أوكرانيا".

وأضافت: حسابات الولايات المتحدة التي طلبت هذه "الموسيقى"، والبريطانيين الذين انضموا إليها مفهومة، لقد اخترعوا هم أنفسهم "الهجوم الروسي"، واجتمعوا من أجل معركة "بطولية" ضده من خلال القيام بعمل استفزازي وإعلان بصوت عال عن "انتصارهم" مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا محايدا في الصراع الأوكراني، وهو يعتبر أوكرانيا مجال نفوذه.

وأضافت أنه "على ما يبدو، لن يتم قبولها قريبا في الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد الحملة الغربية الأخيرة لن يتم قبولها في أي مؤسسة لائق على الإطلاق، فمن يحتاج إلى بلد توشك روسيا على مهاجمته؟".

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس عن أن لندن لا تثق بتصريحات روسيا حول عدم وجود خطط لديها لغزو أوكرانيا.

وكتبت تراس على صفحتها على "تويتر": خطوات الروس تدل على أن ادعاءاتهم حول عدم وجود خطط لديهم لغزو أوكرانيا كاذبة. نتفق مع حلفائنا حول موضوع دعم أوكرانيا واستعدادنا لرفع الثمن الذي سوف تدفعه روسيا في حال قيامها بخطوات لاحقة".

كما وصفت الوزيرة "المحاولات الروسية لتفجير أوكرانيا وتهديدها" بالبديهية، دون أن تقدم أي أدلة تدعم صحة أقوالها.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال سابقا إن المزاعم حول إمكانية اعتداء روسيا على أوكرانيا فارغة ولا أساس لها ولا تخدم سوى تصعيد التوتر.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لا تمثل تهديدا على أحد، مع أنه لم يستبعد وقوع استفزازات هدفها إعطاء صورة من المصداقية لهذه الادعاءات، محذرا من أن محاولات كييف لحل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا بقوة السلاح ستكون لها عواقب وخيمة.