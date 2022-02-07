صحيفة إسبانية تتوقع مباراة ثأرية بين مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

أشادت صحيفة" أس " الإسبانية بأداء المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي أمس في مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي انتهت بفوز السنغال لأول مرة في تاريخها بالكأس أمام مصر حاملة اللقب سبع مرات.

وتابعت الصحيفة، ان المباراة كانت منافسة بين نجمي ليفربول محمد صلاح مهاجم المنتخب المصري وساديو مانيه السنغالي ووصفت الصحيفة المباراة بأنها كلاسيكية لكونها انتهت بركلات الترجيح، وتابعت لدى المنتخب المصري فرصة كبيرة للانتقام واقتناص الفوز من السنغال في مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في مارس في تصفيات مونديال كأس العالم 2022 والمقام في قطر.

وأضافت الصحيفة الإسبانية مازال أمام مصر القدرة على تحقيق النصر أمام السنغال في إطار الجائزة الأكبر" مونديال كأس العالم 2022".

وفي سياق متصل، أشادت صحيفة الجارديان البريطانية بأداء المنتخب المصري، أمس، في المباراة النهائية مع المنتخب السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية والتي انتهت بفوز المنتتخب السنغالي بركلات الترجيح على مصر حاملة اللقب سبع مرات.

وأضافت كان من المتوقع بنسبة كبيرة جدا فوز مصر، لاسيما بعد أدائها في المباريات السابقة في كأس الأمم الأفريقية 2022.

وتابعت "الجارديان"، أن المنتخب السنغالي لم يكن جيدا للدرجة التي تمكنه من الفوز على منتخب الفراعنة حامل اللقب سبع مرات، مضيفة أن السنغال لعبت ببطء شديد في أرض الملعب على عكس مصر.

وحول الحكم الجنوب إفريقي ، فيكتور جوميز ، قالت "الجارديان" أن لم يكن عادلا بنسبة كبيرةـ حيث كان مترددا في إعطاء البطاقات الصفراء للمخطئين من الفريق السنغالي، وتابعت كان من المفترض ان يعطي الحكم لماني بطاقة صفراء ثانية ولكن جوميز لم يفعل.

وأضافت نهاية المباراة محزنة لأن المنتخب المصري فريق جيد جدا، على أرض الملعب كما يضم المنتخب عددا من أفضل اللاعبين.