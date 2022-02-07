الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

حفر 5 آبار استكشافية لزيادة إنتاج البترول بموقع «بدر الدين»

بترول
بترول

اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة التخطيطية لشركة بدر للبترول للعام المالى 2022-2023، وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي يتم إدارتها من خلال شركة ويبكو.

ووجه وزير البترول بالاستمرار في العمل على زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والاحتياطيات خاصة وان حقل بدر-1 بالصحراء الغربية أصبح مملوكاً بالكامل للدولة. 

وأوضح رئيس الشركة المهندس إبراهيم مسعود أن الخطة الطموحة لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام تستهدف إنتاجاً يوميا بواقع 6 آلاف برميل بزيادة 120%، وذلك من خلال حفر 5 آبار استكشافية وتنمية وإعادة إكمال 6 آبار بتكلفة كلية 28 مليون دولار .

حضر أعمال الجمعيات العامة للشركتين الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول والمهندس علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه  والمهندس محمد وسام مدير عام قطاع شئون الغاز بالوزارة .

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد فى تصريحات سابقة خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة بترول الصحراء الغربية  على  أهمية الإسراع بتنفيذ خطة اقامة التوسعات الجديدة بميناء الحمراء أحد أهم الموانىء البترولية المصرية بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط  بما يتواكب مع الجهود الحثيثة للدولة المصرية لتحقيق طفرة تنموية وعمرانية غير مسبوقة بمدينة العلمين الجديدة والتي تشهد تنامياً سريعاً ومتلاحقاً منذ بدء الدولة في تنميتها.

بدر الدين الدين وزير البترول البترول ابار بترول

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