تجديد حبس المتهم بقتل شاب في القليوبية

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، حبس قاتل شاب بسبب نزول حصانه أرضه الزراعية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد بالمواعيد القانونية.

تلقى قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، إخطارًا من المستشفى باستقبالها المدعو “م. م” 18 عامًا جثة هامدة إثر تعرضة للضرب بعصا خشبية "شومة".

بالفحص والتحري تبين أن المشاجرة نشبت بين شاب يدعى “حاتم. ا”، والمجنى عليه ويدعى “محمود. م” وذلك بسبب قيام حصان الأخير بالنزول الى الأرض الخاصة بالأول أثناء عودته من أحد الأسواق بقرى مركز بنها بعربته الكارو حيث تعدى عليه بعصا خشبية على رأسه أدت الى وفاته وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.