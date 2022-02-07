الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يبدأ جولته في منطقة المحيط الهادي

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، جولة في منطقة المحيط الهادي، تشمل أستراليا وفيجي وهاواي.

تأتى زيارة بلينكن بهدف تذكير العالم بأن تركيز واشنطن الاستراتيجي على المدى البعيد ما زال على منطقة آسيا والمحيط الهادي على الرغم من الأزمة المتصاعدة مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وسيعقد بلينكن اجتماعات مع الحلفاء الرئيسيين وتأكيد الالتزام بالتصدي للنفوذ الاقتصادي والعسكري الصيني المتنامي.

فيما ستكون أبرز أحداث الأسبوع اجتماعًا للتجمع غير الرسمي لأستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة المعروف باسم الرباعي، والعمل على تعزيز الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق بكوريا الشمالية والمناقشات حول المخاوف المتعلقة بجزر المحيط الهادي حيث يعتقد المسئولون الأمريكيون أن الصين تريد إقامة قواعد.

تجدر الإشارة إلى أن جولة وزير الخارجية الأمريكى تأتى عقب أيام من إعلان الصين وروسيا عن شراكة استراتيجية "بلا حدود" في افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين.

وتعهدت الصين وروسيا بالحماية المتبادلة للمصالح الأساسية، وذلك في إشارة واضحة إلى روسيا وأوكرانيا وكذلك تايوان.

كما ندد بيانهما المشترك بالتحركات الأمريكية لمواجهة الصين من خلال اتفاق أوكوس الذي تزود الولايات المتحدة وبريطانيا بموجبه أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، ذكرت في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، قبل يومين، أنه من المقرر أن يشارك بلينكن خلال زيارته لأستراليا في الفترة من 9 إلى 12 فبراير، في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء خارجية الرباعية، الذي تستضيفه وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن واشنطن تحقق بالتعاون مع شركائها في المجموعة الرباعية نتائج مثمرة لشعوبهم وللمنطقة، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون في توصيل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمساعدة الإنسانية في حالات الكوارث، إلى جانب تعزيز الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني ومكافحة المعلومات المضللة ومواجهة أزمة تغير المناخ والأمور الحرجة.

وزير الخارجية الامريكي المحيط الهادي أستراليا هاواي فيجي

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وائل لطفي

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