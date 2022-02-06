حصاد النقل اليوم.. كامل الوزير يشارك فى افتتاح فعاليات مؤتمر الاتحاد العالمى للمواصلات

شهدت وزارة النقل، اليوم الأحد، عدد من الأنشطة والأحداث المهمة فى القطاعات التابعة لها، حيث أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الأحد، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط



https://www.dostor.org/3706365كما شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في مستهل زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي،بالشراكة والتعاون مع منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة ومقرها بلجيكا، والذي يقام على مدار ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي.

جاء ذلك بحضور أكثر من 1000 مشارك، و73 متحدثاً من الخبراء والأكاديميين في قطاع النقل العام من 19 دولة، وعدد من مديريالهيئات والدوائر الحكومية، كما يصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه 40 مؤسسة من 17 دولة. والمقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بنراشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وحيث افتتح المؤتمر والمعرض اليوم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آلمكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام.



https://www.dostor.org/3706980



يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات النوم القاهرة - أسوان خاصة مع اقتراب إجازة منتصف العام وهو ما نستعرضه في السطور الآتية:



قطار 84

القاهرة: 7:20 مساء

الجيزة: 7:50 مساء

اسيوط: 12:45 صباحا

قنا: 4:10 صباحا

الأقصر: 5:15 صباحا

أدفو: 6:50 صباحا

اسوان: 8:15 صباحا

قطار 1086

القاهرة: 7:35 مساء

الجيزة: 8:00 مساءا

أسيوط: 12:55 صباحا

سوهاج : 2:20 صباحا

جرجا: 2:50 صباحا

نجع حمادي: 3:45 صباحا

قنا: 4:35 صباحا

الأقصر: 5:35 صباحا

اسوان: 8:35 صباحا

قطار 86

القاهرة: 7:45 مساء

الجيزة: 8:20 مساء

أسيوط : 1:05 صباحا

سوهاج : 2:40 صباحا

نجع حمادي: 4:00 صباحا

قنا: 4:55 صباحا

قوص: 5:30 صباحا

الأقصر: 6:10 صباحا

اسنا: 6:55 صباحا

ادفو: 7:40 صباحا

كلابشه: 8:20 صباحا

كوم أمبو: 8:40 صباحا

دراو : 8:55 صباحا

أسوان: 9:25

فيما تداولت أرصفة ميناء دمياط 29 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة مضت، منها ناقلة الغاز المسال(BW PAVILION ARANTHERA)، والتى ترفع علم سنغافورة و يبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميلشحنة تبلغ حوالى 68 الف طن من الغاز المسال.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21094 طنا تشمل: 4454 طن رمل و7000 طن فوسفات و 800 طن سماد و4840 طن يورياو4000 طن بودرة جبس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41702 طن تشمل: 3500 طن ذرة و 812١ طن قمح و858 طن خشب زان و12223 طن حديد و17000 طن سلاج.



بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 549 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطا وبطاطس وبصل أخضر وبسلة و فاصولياوفول أخضر وخضار مجمد مشكل» وحاصلات زراعية «أعشاب وبصل وبردقوش وفلفل وكراوية وفول وريحان ونعناع وليمون»، وفواكه«برتقال وبلح وفراولة»، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والكويت وباكستان وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وسلوفينياوروسيا وسنغافورة وألمانيا وكرواتيا والصين وهونج كونج.





https://www.dostor.org/3706933