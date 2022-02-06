وزير النقل يشارك في افتتاح فعاليات مؤتمر الاتحاد العالمي للمواصلات

شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في مستهل زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالشراكة والتعاون مع منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة ومقرها بلجيكا، والذي يقام على مدار ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي.

جاء ذلك بحضور أكثر من 1000 مشارك، و73 متحدثاً من الخبراء والأكاديميين في قطاع النقل العام من 19 دولة، وعدد من مديري الهيئات والدوائر الحكومية، كما يصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه 40 مؤسسة من 17 دولة. والمقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وحيث افتتح المؤتمر والمعرض اليوم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام.

وتوجه بعد ذلك وزير النقل لزيارة معرض إكسبو دبي حيث تفقد أجنحة مصر والإمارات والسعودية والسويد وأشاد بنجاح المعرض، قائلا ‘ن الجناح المصري يشهد إقبالا كبيرا من الزوار، حيث يعد ضمن قائمة الأجنحة الأكثر استقبالاً للزائرين، وهو الأمر الذى يعكس قيمة وأهمية المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي الهام.

فيما التقى الوزير مع رئيس وقيادات هيئة التصنيف الإماراتية لمناقشه أسلوب وطرق عمل هيئات التصنيف على السفن وبحث سبل التعاون معها.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لقطاع النقل البحرى كأحد أهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أن هذا القطاع يشهد طفرة هائلة في جميع عناصر المنظومة خاصة وأن مصر تنفذ خطة شاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.