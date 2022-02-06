باحثون: مضغ العلكة يقلل من مخاطر الولادة المبكرة

شهدت معدلات الولادة المبكرة في العالم، ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 24٪ مقارنة بآخر الإحصائيات، بسبب الكثير من العادات السيئة.

وفي طريقة قد تعتبر غريبة، فقد تم ربط الانخفاض في الولادات المبكرة بتأثير اللثة على تحسين صحة الفم، وفقًا لبحث قدم في مؤتمر جمعية "طب الأم والجنين" بالولايات المتحدة الامريكية، حيث أشار الأطباء، إلى أن مضغ العلكة بالنسبة للحوامل، يخفض بشكل كبير الولادات المبكرة، حسبما ذكر موقع "webmd" الطبي.

جاءت النتائج من تجربة عشوائية لنساء في دولة "ملاوي" الأفريقية، حيث وجد الباحثون أن العلكة التي تحتوي على مادة "إكسيليتول" ساعدت في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض اللثة، التي أدت بدورها في تخفيض الولادة المبكرة.

قالت إلينا بلويم، أستاذة مساعدة في قسم أمراض الجنين والأم الطب في جامعة كاليفورنيا، إنه يجب تكرار الدراسة، بشكل مثالي في البلدان ذات المعدلات المنخفضة للولادة المبكرة وأمراض اللثة لمعرفة ما إذا كان التأثير مشابهًا، قبل تنفيذ هذا التدخل البسيط والرخيص على نطاق واسع.

إحصائية: 42% من الأطفال مولدين قبل الموعد الطبيعي

وتعتبر الولادة المبكرة هي سبب رئيسي لوفيات الرضع وسبب رئيسي للمشاكل الصحية للأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم، فما يصل إلى 42٪ من الأطفال المولودين قبل الأوان لديهم حالة صحية مرتبطة بها أو لا ينجون من الطفولة.

يولد حوالي 1 من كل 5 أطفال في افريقيا بين 26 و 37 أسبوعًا، وهذا يعادل ضعف المعدل الأمريكي البالغ 10.8٪ من الولادات المبكرة.

وجدت الدراسة، صلة بين أمراض اللثة والولادات المبكرة أو منخفضة الوزن عند الولادة، ومع ذلك ، فإن 11 تجربة معشاة ذات شواهد تضمنت علاج أمراض اللثة لم تنقص الولادة قبل الأوان على الرغم من تحسين التهاب دواعم السن وصحة الفم.