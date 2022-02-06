«التعليم العالي»: مدارس للتدريب العملي لطلاب الجامعات بمدينة الأبحاث العلمية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، حول افتتاح المدينة المدارس الشتوية لطلاب الجامعات المصرية لعام 2022، خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري.

وقالت عبداللطيف إن تنظيم هذا النوع من التدريب، يأتي في إطار الدور الرائد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بما تملكه من إمكانات وقدرات بشرية وتجهيزات معملية متميزة، واستمرارًا للتعاون المُشترك بين المدينة والجامعات المصرية بشأن إقامة المدارس الصيفية والشتوية؛ لتدريب وتنمية المهارات البحثية والابتكارية لطلاب الكليات العملية (الهندسة - الصيدلة - الطب البيطري - العلوم - الزراعة)، مشيرة إلى أن المدارس تضمنت مُحاضرات نظرية بالإضافة إلى التجارب العملية، في ضوء سعي المدينة للحفاظ على تقديم دورها الفعال في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتماشيًا مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وأشار التقرير إلى أن فعاليات اليوم الأول للمدرسة تضمنت الحضور الفعلي لطلاب جامعة الإسكندرية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حيث تقدم للتدريب بالمدرسة (190) طالبًا وتم قبول (94) طالبًا، في برامج طرق تحليل مياه الصرف الصناعي، Quantum computing، التعريف البروتينى، الإنتاج الحيواني والداجني، اكتشاف الأدوية وتحديدها وصياغتها، وتقنيات البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها.

وأضاف التقرير أنه تم تنظيم 5 دورات بنظام الحضور أون لاين لطلاب الجامعات المصرية المختلفة، حيث تقدم (2477) طالبًا، وتم قبول (1311) طالبًا، في إطار المُساهمة بشكل فعال في تنمية مهارات الطلاب؛ لمواكبة التطور التقني وربطهم بسوق العمل المحلي والدولي.