الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الفحص الأولي يكشف هوية جثة عجوز بجوار مزلقان بنها

جثة
جثة

شكلت أجهزة الأمن بالقليوبية، فريق بحث عالي المستوى، لكشف غموض العثور على جثة شخص يبلغ من العمر 52 عاما، عثر عليها بجوار مزلقان قرية ورورة دائرة مركز شرطة بنها.

وتبين من المعاينات والفحص الأولي، أنه لا توجد به أي إصابات ظاهرية، ويرتدى ملابسه كاملة، وعثر بين طيات ملابس الجثة على صورة بطاقة شخصية، وتبين أن محل إقامته بمحافظة المنيا، فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى مأمور مركز شرطة بنها، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص بجوار مزلقان قرية ورورة، دائرة المركز، وتم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يرتدي ملابسه كاملة، وعثر بحوزته على صورة بطاقة شخصية باسم "ع م ت"، 52 سنة حاصل على دبلوم صنايع، ومحل إقامته سمالوط محافظة المنيا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقله لمستشفى بنها العام، وقررت جهات التحقيق انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

محافظة المنيا بطاقة شخصية العثور على جثة امن القليوبية تصريح بالدفن العثور على مناظرة الجثة مباحث مركز شرطة بنها

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