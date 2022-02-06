الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طرح تنفيذ محطات وشبكات مياه وصرف صحي بـ 15 مايو

شبكات مياه
شبكات مياه

طرح جهاز مدينة 15 مايو برئاسة المهندس سيد همام، تنفيذ محطات الصرف الرئيسية والفرعية والبيارة ومحطة مياه والخزان الأراضي والعالى بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمحطات واللوحات الكهربائية العمومية والفرعية بالمنطقة الصناعية بالمرحلة الأولى بالمدينة بمناقصة عامة لشركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح سيد همام أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 399 جنيها ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية. 

وأشار إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 150000 جنيها ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتامين نهائي، بينما ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الاثنين الموافق 21 فبراير 2022 بمقر الجهاز. 

وأضاف أن ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 7 مارس بمقر الجهاز، مشيراً إلى أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الرابعة للشركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ محطات وشبكات المياه والصرف الصحي. 

وأردف سيد همام أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. 

جهاز 15 مايو تنفيذ محطات شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه بالمنطقة الصناعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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