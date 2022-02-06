الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التوصيات الفنية لمزارعي البرقوق خلال فبراير

برقوق
برقوق

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البرقوق مراعاتها، خلال فبراير الجاري.

وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات 
1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الاشجار
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهاية الخطوط
4-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق 
 

ثانيا: التسميد 
اشجار البرقوق التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1 ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبرتيك للفدان
الرية الثالثة: 3 ك بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان
 

ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 26 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة 
برنامج الري هنا في هذا الشهر يتم الري مرة كل 10 ايام   
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
 

رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها لمبادة 5%   1.5  سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة
2-مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم
3-رش البياض الدقيقي ومرض تقرح الافرع رش كوسيد 300جم /200لتر ماء + توبسين 120 جم/ 200لتر ماء 
4-مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء +مادة ناشرة 1/2سم / لتر ماء
5- مكافحة تثقب اوراق البرقوق رش دولف بمعدل 50سم / 100 لتر ماء

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البرقوق خلال شهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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