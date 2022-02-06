التوصيات الفنية لمزارعي البرقوق خلال فبراير
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البرقوق مراعاتها، خلال فبراير الجاري.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الاشجار
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهاية الخطوط
4-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق
ثانيا: التسميد
اشجار البرقوق التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1 ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبرتيك للفدان
الرية الثالثة: 3 ك بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 26 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة
برنامج الري هنا في هذا الشهر يتم الري مرة كل 10 ايام
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة
2-مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم
3-رش البياض الدقيقي ومرض تقرح الافرع رش كوسيد 300جم /200لتر ماء + توبسين 120 جم/ 200لتر ماء
4-مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء +مادة ناشرة 1/2سم / لتر ماء
5- مكافحة تثقب اوراق البرقوق رش دولف بمعدل 50سم / 100 لتر ماء