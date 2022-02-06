«مطر»: تنسيقية الشباب عملت وفق رؤية واحدة تحت شعار «سياسة بمفهوم جديد»

قال النائب محمد تيسير مطر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمل منذ بداية الفصل التشريعي الثاني، على تفعيل آليات التدريب بشكل مختلف، حيث إجراء الدورات التدريبية ونقل الخبرات بين النواب الجدد والقدامى في المجلس.

جاء ذلك خلال صالون التنسيقية النقاشي والذي أداته النائبة نشوى الشريف، من أجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها، بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وتابع، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عملت وفق رؤية واحدة وهي سياسة بمفهوم جديد والتي كان لها دور كبير في مواجهة كافة التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري.

وأضاف، أن الشباب كان لديه عزوف كامل عن العمل السياسي قبل عهد الرئيس السيسي، منوها أن القيادة السياسية أدركت مدى الاعتماد على الشباب ومن ثم أعطتهم الثقة الكاملة في شغل المناصب الهامة وإتاحة الفرصة لهم في المشاركة السياسية بكل حرية، والانخراط في الحياة السياسية.

صالون نقاشي

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت صالوناً نقاشياً، من أجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

كما استعرض الصالون الذي المذاع على الصفحة الرسمية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدداً من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة.

وناقش الصالون تلك الموضوعات من خلال أجيال وخبرات مختلفة مع ضيوفه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل و إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.