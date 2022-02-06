الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اختارهم الله.. أستاذ شريعة يكشف سر عجيب حول الصلاة على النبي

الدكتور أحمد البصيلي
الدكتور أحمد البصيلي

قال الدكتور أحمد البصيلي، أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين في جامعة الأزهر، إن الله سبحانه وتعالى لا يوفق للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيًا.

أضاف البصيلي، لـ"الدستور" إذا وفقت أيها المسلم للصلاة على النبي فأنت من السعداء، لأن الله لا يلهم أحد في هذه العبادة شقيًا أو محرومًا أو مطرودًا من رحمته، لأن الذي على رسول الله يصلّي الله عليه والله لا يصلى على شقي ولا محروم، فصلاة واحدة على العبد تكفيه في النجاة والفلاح والنجاح والصلاح في الدنيا والآخرة.

أشار إلى أن الإعجاز القرآن الكريم قال:" إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا". (56)، ولم يقل يا أيها الناس صلوا عليه ولم يقل أيضا يا أيها الذين اسلموا على الرغم أن هذين المصطلحين وردا في القرآن إلا أن الله اختص شريحة معينة من خلقه وتوجه لهم بالأمر في هذه العبادة بالذات قائًلا لهم :"يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما".

وأكد أن الله لا يوفق من البشر إلى هذه العبادة وهو الصلاة على سيدنا رسول الله إلا من كتب الله الأمان والضمان وسبقت له من الله الحسنى فى الأزل، فيصلى على رسول الله حتى يصطصحب هذه الحسني من الأزل إلى الأبد.

يشار إلى أن الدكتور أحمد البصيلي يقوم بنشر العديد من مقاطع الفيديو التي تعين الناس على فهم أمور دينهم، كما يقوم ببث مباشر للمتابعين للرد على كافة ما يدور فى أذهانهم من فتاوى تخص الحياة اليومية في المعاملات والعبادات، كما يقوم بنشر أدعية ومواقف للصحابة تساعد المسلمين على تخطى الصعاب، وتفريج الهموم والكروب.

الدكتور أحمد البصيلي كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر النبي السعداء النجاة والفلاح والنجاح والصلاح الصلاة على سيدنا رسول الله

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