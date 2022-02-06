الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

فى تذكار رحيله.. تعرف على سيرة مكتشف آثار منطقة أبو مينا العجائبى

الكنيسة القبطية المصرية
الكنيسة القبطية المصرية

تحتفل الكنيسة القبطية المصرية، الأحد، بتذكار رحيل العالم الألماني كارل ماريا كاوفمان الذي يمثل قيمة كبيرة في تاريخ الدراسات القبطية والاكتشافات الأثرية، ويرجع ذلك بسبب اكتشافه المنطقة المعروفة عالميا في كتب التاريخ والآثار بمنطقة بو مينا؛ وكانت أحد المزارات العالمية المسيحية وعرفت في كتب التاريخ بالمدينة الرخامية.

وولد كارل ماريا كوفمان 2 مارس 1872 بمدينة فرانكفورت ولقد تدرج في مراحل التعليم المختلفة حتى التحق بجامعة فرايبورج ثم سافر إلي روما وتخصص في دراسة الآثار وكان ذلك خلال 1899 وعقبها تمت سيامته قسيسًا.

وسافر إلي مصر في بعثة للآثار من فرانكفورت لدراسة الصحراء الغربية؛ حيث اكتشف أقدم كنيسة ومنطقة بومينا العجائبية، وخلال فترة إقامته بمصر؛ اكتشف بواحة الفيوم تماثيل مصرية يعود تاريخها إلي العصر اليوناني والروماني والقبطي، إضافة إلي العديد من الأوستراكا المسجل عليها كتابات باليونانية والقبطية والعربية؛ ولقد عمل أستاذًا لعلم الآثار المسيحية بالعديد من الجامعات الألمانية، واستمر كاوفمان في العمل والتدريس والكتابة حتي توفي في 6 فبراير 1951 عن 79 عامًا قضاها كلها في خدمة العلم والتراث الحضاري. 

 من جانبه، قال الباحث في التاريخ القبطي ماجد كامل إن كارل كوفمان قد أثرى المكتبة الأثرية المسيحية بالعديد من الكتب قدرت بنحو 28 كتابا تقريبًا.

أشار إلى أنه حمل معه 100 صندوقا من الحجم الكبير مملوءًا تيجان أعمدة رخامية من منطقة بو مينا الأثرية ومازالت محفوظة حتى الآن في متحف بمدينة فرانكفورت بألمانيا، أما الكنيسة الرئيسية التي كشف عنها كاوفمان ؛فتقع في خارج نطاق القبر بنحو 750 مترًا؛ ولقد وصفها كاوفمان بقوله أنه مبني صغير جدا للاهتمام؛ وهو عبارة عن بازيليكا (أي كنيسة ) ذات ثلاث صحون طولها 50 مترًا.

الكنيسة القبطية المصري ة فرانكفورت كارل ماريا كوفمان أقدم كنيسة بو مينا العجا واحة الفيوم ت

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

وفاة المفكر سيد القمنى عن عمر 74 عامًا

وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف منهج رابعة ابتدائى للتيرم الثانى

تعرف على الجائزة المادية للفوز بكأس الأمم الإفريقية

استنفار أمنى بالشوارع استعدادًا لمباراة مصر والسنغال في نهائى أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

ندوة الادب الشعبى بمعرض الكتاب

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام جزائرية: رفض منح «إسرائيل» صفة مراقب بالاتحاد الإفريقى

فلسطين: إسرائيل تقوض تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها

إسرائيل تعزى فى وفاة ريان: وداعًا حبيب الملايين.. ورحم الله الطفل البرىء