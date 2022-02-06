استنفار أمنى بالشوارع استعدادًا لمباراة مصر والسنغال في نهائى أمم إفريقيا

عززت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من انتشارها في ميادين ومحاور محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، استعداد لتأمين احتفالات المواطنين، حال فوز مصر على منتخب السنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا، تنفيذذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وتقام مباراة المنتخب الوطني ونظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً في العاصمة ياوندي.

وتعتمد الخطة على انتشار عناصر البحث الجنائي بمحيط الكافيهات، وجميع النوادي التي ستشهد تجمعات المواطنين، لملاحظة الحالة الأمنية ورصد كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام أو يعكر صفو احتفالات المواطنين حال فوز مصر على السنغال في مباراة اليوم وتتويجها بكأس إفريقيا.

كما سيتم الدفع بعناصر الشرطة النظامية، ورجال القوات الخاصة والأقوال الأمنية المتحركة ومراقبة الحالة الأمنية بغرف عمليات مديريات الأمن، وربطها بغرفة إدارة العمليات بوزارتي الداخلية وغرفتي عمليات الأمن والأمن العام، للتدخل حال حدوث أي خروج عن القانون.

وشدد وزير الداخلية على انتشار القيادات الأمنية بشكل ميداني والمرور على الخدمات ومتابعة اليقظة التامة لتلك الخدمات، المكلفة بتأمين احتفالات المصريين حال فوز مصر على السنغال في مباراة اليوم.