الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«لافتات إرشادية».. معرض فردي لباسم يسري بقاعة مدرار الخميس

لافتات إرشادية
لافتات إرشادية

تستضيف قاعة مدرار للفنون معرض "لافتات إرشادية" للفنان باسم يسري، يوم الخميس المقبل الموافق 10 فبراير، ويستمر المعرض حتى 10 مارس المقبل.

معرض باسم يسري يبحث في شكل ووظيفة الهياكل والمجسمات والسياقات المرتجلة التي تنتشر من حولنا، وتخدم وظائف وتعالج مشاكل متنوعة في ظل المشهد المتغير للمدينة. ينطلق المعرض من مفهوم الإبداع البراجماتي، والذي يُنتج بدوره النسق الجمالي الدارج الذي يميز الفضاء العام في القاهرة.

 يعد هذا المعرض امتدادًا لمشروع باسم يسري الذي بدأه منذ عام 2016 تحت نفس عنوان هذا المعرض؛ "لافتات إرشادية"، ويبحث من خلاله في ماهية ما يطلق عليه "النسق الجمالي المؤسسي"، والذي يتميز بالعشوائية في إيجاد الحلول لشتى المشكلات؛ لاحظه باسم بالأساس في سياق مختلف المؤسسات الحكومية، إلا أنه يمتد إلى الفراغ العام ويسوده.

باسم يسري هو فنان تشكيلي مصري، ومخرج أفلام مستقل. ولد في الجزائر عام 1980 وتربى في القاهرة. حصل باسم يسري على شهادة البكالوريوس في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام 2003، كما حصل على شهادة الماجستير في كلية “تايلر” للفنون بجامعة “تمبل” بمدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2009.

حصل باسم على منحة الفنون من هيئة فولبرايت في عام 2006، كما حصل على زمالة كفنان زائر من مؤسسة “كالا” للفنون بمدينة بيركلي في كاليفورنيا عام 2010، ومن جامعة ولاية كانساس في 2011. يقوم باسم يسري منذ عام 2000 بالاشتراك بأعماله في العديد من المعارض الجماعية في كل من مصر ودول الوطن العربي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، أقام 4 معارض فردية في الولايات المتحدة الامريكية. تتراوح مارساته الفنية بين الأعمال المركبة متعددة الوسائط داخل قاعات العرض، والأعمال الميدانية وفن الشارع، وحملات التوعية، وصناعة الأفلام التسجيلية التجريبية. 

تهتم أعمال باسم يسري بالحالة الاجتماعية والسياسية في مصر، كما تناقش أيضا أفكار تتعلق بحقوق الإنسان، وحوار الثقافات المختلفة، والأفكار النمطية لدى الشعوب المختلفة. يتأثر أسلوبه بالفن المصري القديم وأيضا بأساليب الفنون الجماهيرية الحديثة، مثل الإعلام والأفلام الجماهيرية، وهو يحاول دائما في أعماله طرح تساؤلات عن طبيعة العلاقة بين الفن والجمهور.

تم إنتاج هذا المشروع بفضل منحة من المورد الثقافي والدعم الفني المقدم من أضف (المؤسسة العربية للتعبير الرقمي).

المعرض من تنظيم مدرار للفن المعاصر بالتعاون مع جاليري جيبسيوم.

قاعة مدرار للفنون معرض لافتات إرشادية باسم يسري الخميس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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