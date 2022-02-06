الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة فارزي القمامة ببورفؤاد النباشين

حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة «النباشين» ببورفؤاد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد اليوم الأحد، حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة فارزي القمامة النباشين، وذلك بقيادة اللواء محمد عامر رئيس المدينة.
 

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أسفرت الحملة عن ضبط عدد 3 عربات يد، و2 تروسيكل، كان يستخدمها فارزي القمامة في جمع البلاستيك والحديد والصاج وبقايا الطعام من وسط مراكز تجميع القمامة، ويلوثون الطريق العام.

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جانب من الحدث

 

وجه رئيس مدينة بورفؤاد، على الفور بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال النباشين، وذلك حفاظًا على النظافة العامة للمدينة، وصحة وسلامة المواطنين.

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جانب من الحدث

وجه اللواء محمد عامر، باستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم، وذلك لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق.
 

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جانب من الحدث


وأضاف، أن في الوقت التي تقوم به المدينة بالتطوير وتجميل شوارع المدينة نجد هناك البعض من الخارجين علي القانون والمخالفين يقومون بتشويه المظهر الجمالي للمدينة، من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك وإلقائها خارج الصندوق، مطالباً المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على تلك الظاهرة التي لا تليق بالمدينة.

خلال الأحد نظافة بلاستيك حملات محمد ضبط طالب متابعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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